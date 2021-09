Endlich ist es soweit! Am Freitag, den 01.10.2021 heißt es wieder WELcome to the weekEND im Rumors – der abgefahrensten CLUBNIGHT ab 16 in Stuttgart.

Start ist um 20 Uhr und für die Veranstaltung gilt die 3G-Regel - einen kostenlosen Cororna-Test, der zum Eintritt ins Rumors berechtigt, könnt Ihr direkt bei uns machen.

Seit über 20 Jahren gibt es die beliebte Stuttgarter Partyreihe ab 16. Damit ist sie die erfolgreichste und langjährigste Jugendveranstaltung in ganz Baden-Württemberg.

Seit 2011 finden die Veranstaltungen im Rumors Club Stuttgart statt, der 2019 komplett renoviert wurde und nun zu einem der schönsten Clubs in Stuttgart gehört - 14 VIP-Lounges, 2 große Bars, eine moderne LED Lichtanlage sowie eine atemraubende Soundanlage. Nach der Corona-Pause ist es nun endlich wieder soweit

Mit der aktuellsten Mixed Musik, HipHop sowie House Beats und immer wechselnden Aktionen wie Konfettikanonen, GoGo-Girls, Prormoaktionen, CO2-Gun u.v.m. ist hier Unterhaltung vorprogrammiert.