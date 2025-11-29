Welcome to Whirling

Hast Du Lust einen 800-jährigen Tanz auszuprobieren, der Teil des UNESCO-Weltkulturerbes ist?

Vielleicht kennst Du die Gedichte des grossen persischen Lyrikers Rumi? Er begründete diesen Tanz. Ob Dich das Prinzip der "meditation in motion" fasziniert oder Du viele Drehungen im grossen Finale einer Choreo meistern willst, ohne dass es Dir schlecht wird: im Workshop von Nicole McLaren bist Du richtig.

Eröffnet wird der Workshop mit einer historisch-kulturellen Einbettung des Drehrituals. Danach wird das Phänomen des Schwindels analysiert, um diesen mit Tipps und Tricks zu überwinden. Dann lernst du die korrekte Technik, Haltung und Achse – um schließlich das Dreherlebnis in seiner ganzen Tiefe individuell zu erkunden.

Höhepunkt zum Schluss ist das Drehen mit den originalen Tanoura-Röcken aus Ägypten (große, kreisrunde Röcke mit gewichtetem Rand). Neugierig?