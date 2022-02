WellBad Rock Noir Live Tour: „Eine Stimme, die Autos entlackt!“

Diese Stimme klingt wie hundert Leben. Daniel Welbat singt, als hätte er Jahre in den dunkelsten Bars der Reeperbahn abgehangen und dabei all die Geschichten dieser vielen kleinen Welten aufgesogen. Roots Rock verliebt sich in Hip Hop. Jazzige Geistesblitze werden vom Blues wieder auf den Teppich geholt. Herrliche Melodien und catchy Hooks laden zum Verlieben ein und lassen einen nur schwer wieder los. Alles eingebettet in den packenden Grooves einer großartigen fünfköpfigen Band aus Hamburg. „Daniel Welbat treibt die Anverwandlung amerikanischer Spielarten zu einer solchen Perfektion, dass man seine Musik nicht eine Sekunde lang für das Produkt eines deutschen Musikers hält. Tom Waits, Steve Earle etc. stehen Pate für diese überbordenden Blues- und Jazz-Rock-Stücke.“ (Rolling Stone)

WellBad veröffentlichten im Oktober 2020 ihr erstes Livealbum „Rock Noir Live“. Elektrisierende Rockshow trifft auf Film Noir-Mood. Mit seiner fünfköpfigen Band bringt der extrovertierte Frontman seinen fulminanten „Rock Noir“-Sound auf die Bühne, der Publikum wie Presse begeistert. Besonders in „Coronazeiten“ ist es der Band ein besonderes Anliegen, die „Live-Fahne“ hochzuhalten und den Zuhörern das ungefilterte Gefühl eines pulsierenden Live-Konzerts direkt nach Hause zu liefern. Die Live-Titelauswahl ist ein Best Of aller vier WellBad-Alben. Von „Beautiful Disaster“ aus dem Jahr 2011 bis hin zu dem 2019 erschienenen Konzeptalbum „Heartbeast“ ist alles dabei.

WellBad live zu erleben ist ein echtes Highlight!

Beginn: 20:30 Uhr