Diese Stimme klingt wie hundert Leben!

Daniel Welbat singt, als hätte er Jahre in den dunkelsten Bars abgehangen und dabei all die Gesichten dieser vielen kleinen Welten aufgesogen. Roots Rock verliebt sich in Hip Hop. Jazzige Geistesblitze werden vom Blues wieder auf den Teppich geholt. Herrliche Melodien und catchy Hooks laden zum Verlieben ein und lassen einen nur schwer einer großartigen fünfköpfigen Band aus Hamburg.

Das in Juni 2019 erschienene aktuelle Album "Heartbeast" ist eine Hommage an Welbats große Liebe - den Film. Als Spross einer Künstler- und Filmemacher-Familie verbrachte er seine Jugend größtenteils auf Filmsets. Dieses vierte Album versteht sich als Soundtrack zu einem Film, der niemals gedreht wurde. Brennstoff für seine mitreißende Live-Performence!

Diese hat der Band TV-Auftritte bei ARD, ZDF, RTL und 3SAT eingebracht und für die Teilnahme an Festivals in Memphis, Toronto und dem europäischen Ausland gesorgt. Vorläufiger Höhepunkt war eine Kanada Tour im Juli 2019.

WellBad live erleben ist ein echtes Highlight, das Sie nicht verpassen sollten!