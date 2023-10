Herr Ross unterrichtet am Gymnasium Geschichte. Zum Thema Nationalsozialismus sehen die entsetzten Schüler ungeschminkt die Gräueltaten der Nazis. Fragen kommen auf. Warum haben die Menschen damals nicht unternommen? Warum will niemand etwas gewusst haben? Herr Ross stellt sich selbst die Frage, wie seine Schüler wirklich verstehen können, was damals passiert ist. Am nächsten Tag startet er ein Experiment: die Welle!