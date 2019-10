WELLE: ERDBALL geht wieder auf Sendung, diesmal lautet das Thema „Mumien, Monstren, Mutationen“. Am 10. November wartet der imaginäre Radiosender im LKA/Longhorn in Stuttgart-Wangen mit einem Gruselkabinett der Extraklasse auf.

Nach über einem Vierteljahrhundert Bandgeschichte schallt es wieder aus dem Lautsprecher: „Hallo, hier spricht WELLE: ERDBALL! Symphonie der Zeit, aus dem Äther schwingt und schwillt sie in die Ewigkeit!“ Die Moderatoren von WELLE: ERDBALL, Honey, c0zmo, M.A. Peel und, neu im Repertoire, MissMoonlight, schicken ihre analog-synthetische Computer-Zukunftsmusik à la Kraftwerk und Jean-Michel Jarre in den Äther. Natürlich ist das fünfte Bandmitglied, die Kult-Maschine der 80er Jahre, der Commodore C=64-Heimcomputer, erneut nicht nur zu hören, sondern steht auch „live“ mit auf der Bühne.

Das Thema der neuen Sendung „Mumien, Monstren, Mutationen“ ist Programm: Ein Gruselkabinett der Extraklasse, an dem Werner Krauß, Boris Karloff, Bela Lugosi, Claude Rains und Lon Chaney ihre wahre Freunde haben würden! Und auch das Publikum wird in die mitreißende und komplett neue Bühnenshow, eine Zeitreise in die 8-Bit-Welten der C=64-Computerspiele von „Ghosts’n’Goblins“ oder „Wizard of Wor“, mit einbezogen. Alles strahlt in neuem Glanz!