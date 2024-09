Weller Rocknacht 2024

Die Weller Rocknacht kehrt dieses Jahr am 19. Oktober zurück und verspricht eine unvergessliche Nacht voller großartiger Musik, leckerem Essen und erfrischenden Cocktails. Dieses Event hat sich in den letzten Jahren zu einem Highlight im regionalen Veranstaltungskalender entwickelt und zieht Musikliebhaber aus der ganzen Region an. Auch in diesem Jahr wird die beliebte Weller Rocknacht wieder zum Pflichttermin für Rockfans aus der Region. Am 19. Oktober 2024 verwandelt sich die Verkaufshalle in der Geisinger Straße 55, Bietigheim-Bissingen, ab 19:30 Uhr in einen Treffpunkt für Liebhaber energiegeladener Musik.