Neben einer Einführung in Pilates mit einfachen und wirkungsvollen Übungen, erwartet Sie auch eine Einführung in das Fazien-Training, das beispielsweise gezielt bei Verspannungen eingesetzt werden kann. Darüber hinaus erhalten Sie wertvolle Expertentipps im Bereich Wellness, Entspannung und Ernährung (Anti-Aging-Food).

Da ein gutes Selbstbewusstsein grundlegend und maßgeblich zum Wohlbefinden beitragen kann, erfahren Sie auch, wie man durch relativ einfache Übungen zu einem besseren Selbstbewusstsein gelangt, was sich auf viele Lebensbereiche sehr positiv auswirken kann.

Die Wellness-Sundays finden an zwei Sonntagen (am 10. und 17. Februar 2019) in den Räumlichkeiten des Restaurants "Stadgespräch" in Neckarsulm statt.

Das Workshop-Programm für nähere Informationen erhalten Sie auf Anfrage. Senden Sie uns dazu einfach eine kurze E-Mail.

Falls Sie Fragen haben, oder eine Reservierung vornehmen möchten, freuen wir uns auf Ihre Nachricht.

