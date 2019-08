Wellness uff em Baurehof

Bauer Heiner Glöggle, der Besitzer des gleichnamigen Bauernhofes ist in Geldnöten. Der Hof gibt nichts her, er ist kurz vor der Pleite.

Der Gerichtsvollzieher bringt schon den ersten Pfändungsbescheid Heiners Schwester und Nachbarin Adele ist scharf auf den Hof und will sich den so schnell wie möglich unter den Nagel reißen. Doch Leni, die Magd auf dem Glöggleshof hat eine bessere Idee. Sie will den Hof in einen Wellneshof umgestalten. Bauer Heiner hat Zweifel ob dies gelingt, und ob auch genügend Gäste kommen. Doch Leni überzeugt ihn schließlich. Es entsteht in kürzester Zeit eine richtige Wellnessoase, und es kommen auch bald die ersten illustren Gäste - doch mit denen kommen auch schon die ersten Probleme - und Adele gibt auch nicht auf……...