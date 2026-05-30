Welshly Arms (US)

Die amerikanische Rock- und Soul-Band WELSHLY ARMS, hat für den Sommer 2026 einige Shows in Polen und Tschechien sowie zwei exklusive in Nord- und Süddeutschland angekündigt - am 25.07. kommen sie nach Reutlingen.

Die Formation aus Cleveland zählt seit Jahren zu den markantesten Live-Acts ihres Genres und ist für energiegeladene und kraftvolle Shows bekannt.

Mit dem weltweiten Erfolg ihrer Single „Legendary“ im Jahr 2017 – mehrfach mit Platin ausgezeichnet und über 250 Millionen Mal gestreamt – gelang der Band der Sprung von lokalen Clubs auf große Festivalbühnen. Auftritte beim Lollapalooza, Reading & Leeds, Rock am Ring, Bottlerock oder dem Hangout Music Fest folgten in kürzester Zeit. Auch Songs wie „Indestructible“, „Learn To Let Go“ und „Sanctuary“ etablierten sich als Publikumslieblinge – die letzten beiden erreichten die Top Ten in Deutschland. Innerhalb weniger Monate wurden WELSHLY ARMS zu Favoriten der Indie-Rock-Szene, geschätzt von Los Angeles bis Warschau.