Welt der Dinosaurier - Aalen Ulrich-Pfeifle-Halle

Tauche ein in eine faszinierende Welt voller Dinosaurier und Urzeitgestalten! Erlebe realistische und vollbewegliche Dinosauriermodelle, informative Schautafeln und spannende Filme über das Leben in der Urzeit. Kinder können auf thematischen Hüpfburgen toben und auf beweglichen Dinosaurierfiguren reiten. Eine aufregende Ausstellung mit stündlicher Live-Show für groß und klein mit Dinosaurierkostümen bringt Ihnen die prähistorische Welt hautnah. Perfekt für Familien und Dinosaurier-Enthusiasten, kombiniert diese Veranstaltung Spaß und Bildung auf einzigartige Weise. Besuchen Sie uns am 30.03.2025 in der Ulrich-Pfeifle-Halle in Aalen und lassen Sie sich begeistern.