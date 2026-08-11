Die Welt der Dinosaurier live in Ansbach zu sehen!

Taucht ein in eine längst vergangene Welt und erlebt die faszinierende Welt der Dinosaurier hautnah. Bei unserer großen Dinosaurierausstellung erwarten euch über 28 beeindruckende Dinosaurierfiguren in beweglicher Form. Durch realistische Bewegungen und detailgetreue Gestaltung entsteht ein Erlebnis, bei dem die Urzeitgiganten scheinbar wieder zum Leben erwachen.

Doch die Ausstellung bietet noch vieles mehr:

Über 28 bewegliche Dinosaurier

Entdeckt zahlreiche verschiedene Dinosaurierarten in beeindruckender Größe und mit realistischen Bewegungen. Von bekannten Fleischfressern bis hin zu gewaltigen Pflanzenfressern gibt es jede Menge zu entdecken.

Zwei große Hüpfburgen

Für unsere kleinen Besucher stehen zwei Hüpfburgen bereit. Hier können Kinder nach Herzenslust springen, toben und spielen.

Drei Dinosaurier-Reitmodelle

Einmal selbst auf einem Dinosaurier sitzen und reiten? Bei uns könnt ihr dieses besondere Erlebnis ausprobieren. Drei verschiedene Dinosaurier-Reitmodelle stehen für kleine Dino-Fans bereit.

Stündliche Live-Dinosaurier-Show

Ein besonderes Highlight ist unsere Live-Show, die stündlich stattfindet. Dabei begegnet euch ein beeindruckender, realistisch wirkender Dinosaurier in einem aufwendig gestalteten Dinosaurierkostüm. Ein Erlebnis, das vor allem für Kinder zu einem ganz besonderen Moment wird.

Dokumentationsecke

Wer mehr über die faszinierenden Urzeitbewohner erfahren möchte, kann in unserer Dokumentationsecke interessante Informationen über Dinosaurier, ihre Lebensweise und die Welt vor Millionen von Jahren entdecken.

Ein Erlebnis für die ganze Familie

Ob kleine Dinosaurierfans, neugierige Entdecker oder Erwachsene – bei unserer Dinosaurierausstellung gibt es für jeden etwas zu entdecken. Bestaunt die beweglichen Dinosaurier, erlebt die stündliche Live-Show, probiert das Dinosaurier-Reiten aus und lasst die Kinder auf den Hüpfburgen toben.

Macht euren Besuch zu einer spannenden Reise in eine längst vergangene Welt und erlebt Dinosaurier einmal aus nächster Nähe.

Dinosaurier hautnah erleben – die Urzeit erwacht!

Veranstaltungsort: Tagungszentrum Onoldia, Ansbach

Datum: 08. November 2026

Uhrzeit: 10:00 - 18:00 Uhr