DIE DINOSAURIER SIND LOS! – Ein unvergessliches Abenteuer für die ganze Familie!

Taucht ein in eine längst vergangene Welt und erlebt die faszinierende Welt der Dinosaurier hautnah! Bei unserer großen Dinosaurierausstellung warten über 28 beeindruckende Dinosaurierfiguren in beweglicher Form auf euch. Viele der Urzeitgiganten bewegen sich und sorgen für ein beeindruckendes und realistisches Erlebnis.

Doch das ist noch lange nicht alles!