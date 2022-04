Welt-Klima-Theater - mit Natalie Driemeyer

In dem Vortrag schauen wir auf die unterschiedliche Auswirkungen des anthropogenen Klimawandels weltweit, wie Theaterschaffende dies in ihren Produktionen inhaltlich / ästhetisch aufnehmen und welchen Einfluss sie politisch haben.

Die Reise führt uns beispielsweise zu den Fischern der indonesischen Insel Pulau Panggang, die Jahr um Jahr mehrere Meter ihrer Heimat aufgrund des Meeresanstiegs verlieren, oder zu den Opfern des Taifuns

Haiyan, der auf den Philippinen tausenden Menschen das Leben kostete.

Natalie Driemeyer ist Schauspieldramaturgin, Kuratorin, Festivalleiterin und in der Jury des Berliner Senats für die Freien Darstellenden Künste (seit 2013). Von 2011 bis 2017 war sie Vorstandsmitglied der Dramaturgischen Gesellschaft. Sie leitete die Festivals „Auswärtsspiel: Blumenthal“ (Bremen) sowie „Odyssee: Heimat&Odyssee: Klima“ (Bremerhaven) und das Schauspiel am Stadttheater Bremerhaven. Zudem arbeitete sie u.a. bei Theater der Welt in Halle/Saale, auf Kampnagel und am Les Kurbas Theater L’viv (Ukraine). Seminare zur Dramaturgie gab sie am Jakarta Arts Council und beim Panorama Sur Festivals in Buenos Aires. Im Rahmen ihrer „Welt-Klima-Theater-Recherche-Reise“ untersuchte sie, wie Theaterschaffende dem anthropogenen Klimawandel weltweit begegnen, arbeitete vor Ort mit Klima-Künstler*innen (u. a. beim Climate Art Festival in Indonesien) und seit Jahren mit Wissenschaftler*innen u.a. des Potsdam-Instituts für Klimafolgenforschung und des AWI zusammen.