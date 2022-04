KlimACT! Extremschwimmer André Wiersig

Helgoland, kann man da hinschwimmen? Das fragte sich André Wiersig, nachdem er 2019 mit den Ocean s Seven eine der größten Herausforderungen des Sports hinter sich gebracht hatte.

Mit seinem Start am 21. August 2021 in St. Peter-Ording suchte Wiersig eine Antwort. In seinem Vortrag erzählt er voneinem der schönsten Abenteuer des Jahres - zugleich eine offizielle Aktion der UN Ocean Decade, dessen offizieller Botschafter Wiersig ist. Und so sind seine herausragenden Schwimmleistungen auch immer ein Appell gegen die Verschmutzung der Ozeane: »Wenn ich giftigen Quallen und Haien begegne, oft stundenlang in Strömungen auf der Stelle schwimme und keinen Meter vorankomme, ist das zwar ungünstig für mein Vorhaben, aber ganz natürlich. Schwimme ich mitten in der Nacht in eine Plastikplane oder mit dem Kopf gegen eine Europalette, dann sind das Dinge, die nicht dort hingehören. Das Meer ist ein Organismus, von dem unser Überleben abhängt.«