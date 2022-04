Die Natur in unseren Städten spielt eine immer wichtiger werdende Rolle in der Anpassung an den Klimawandel und im Hinblick auf den Verlust der biologischen Vielfalt. Saubere frische Luft zum Atmen.

Ein kühler schattiger Platz an einem heißen Tag. Summende Insekten und zwitschernde Vögel. – All das wünschen wir uns in unseren Städten.