KlimACT! Die Welt mit uns - Countdown

Das Buch »Countdown« des renommierten Sachbuchautors, der bereits 2007 mit dem Buch »Die Welt ohne uns« einen Bestseller schrieb, widmet sich der schwierigen, aber drängenden Frage, wo die Grenzen des Bevölkerungswachstums liegen.

Das Buch befragt die Bewohner verschiedenster Länder, Religionen und Kulturen danach, wie sie mit Verhütung und steigenden Einwohnerzahlen umgehen. Alan Weismans Bericht ist aber viel mehr als das. Es ist eine Reise um die Welt, die auf höchst sensible Weise das Thema von verschiedensten Seiten beleuchtet: es geht um den Segen und Fluch der »grünen Revolution« in der Agrarwirtschaft, um das Artensterben, das an ganz konkreten Beispielen in seinen Auswirkungen erfahrbar wird, bis hin zu Fragen der Geschlechtergerechtigkeit. Weisman schildert konkrete Maßnahmen und Vorhaben vom Iran über China bis Indien und Niger. Und er macht Hoffnung, dass wir es schaffen werden: die Welt mit uns.

»Im Mittelpunkt seines Buches "Countdown« steht aber immer die Suche nach Alternativen zum vorherrschenden Wirtschaftssystem, das vor allem auf Konsum setzt. Wie kann eine Wirtschaft gedeihen, die nicht auf ständiges Wachstum ausgerichtet ist? (...) »Countdown. Hat die Erde eine Zukunft?« ist mehr als nur ein weiteres Buch aus der Ecke der Ökopessimisten, es ist guter Lesestoff, der auch viel Hintergrundinformation bietet. Vor allem aber ist es eine kluge Abrechnung mit dem Diktat des »Immer höher, immer schneller, immer mehr!« ORF