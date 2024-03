Die Galerie ARTgerecht würdigt ab 14. April die Eberbacher Künstlerin Hanna Breidinger-Spohr (1922–2000) mit der Ausstellung „Welt ohne Grautöne“, in der eine spannende Auswahl von Holzschnitten aus den 1950er und 1960er Jahren gezeigt wird, d. h. Werke aus der Anfangszeit ihrer künstlerischen Karriere. Diese beschäftigen sich z. T. in reduzierter Bildsprache mit grundsätzlichen Fragen der menschlichen Existenz, wie Tod, Gewalt und Schicksal. In dieser Zeit entstanden darüber hinaus auch erste Portraits, Stadtansichten und Landschaftsbilder. Allen Holzschnitten gemeinsam ist, dass sie ohne Ausnahme in schwarz-weiß gehalten sind und andere Farben meiden. Es gibt kein Grau und keine Mitte, kein Abwägen und keine Nuancen. „Ich glaube hauptsächlich schwarz-weiß veranlagt zu sein“ charakterisierte sich die Künstlerin einmal selbst.

Schwarz-Weiß-Darstellungen schärfen den Blick für das Wesentliche und betonen das Wahrhaftige und Unmittelbare. "Schwarz-Weiß ist die Wahrheit" brachte es einst der US-Künstler Robert Longo auf den Punkt. Ob dies auch auf die Werke von Hanna Breidinger-Spohr zutrifft, davon können sich die Ausstellungsbesucher gerne selbst ein Bild machen.

Vernissage: Die Ausstellung wird am Sonntag, den 14. April um 15:00 Uhr eröffnet. Der ukrainische Multi-Instrumentalist Bodhan Telizhenko (Saxophon, Klarinette, Flöte) sorgt für passende Klänge. Dazu gibt es einen kleinen Imbiss und Getränke. Alle Interessenten sind herzlich zur Eröffnung eingeladen!

Öffnungszeiten: In der Zeit vom 14. April bis 13. Juli ist die Ausstellung geöffnet, jeweils Fr. und Sa. von 15–18 Uhr und nach telefonischer Vereinbarung.

Galerie ARTgerecht, Friedrich-Ebert-Straße 2, 69412 Eberbach