Bei einem "weltbewussten Stadtrundgang" geht es auf Entdeckungsreise durch Reutlingen: Woher kommen die T-Shirts, das Fleisch, das Holz für unser Papier und anderes, was wir hier in den Läden kaufen können?

Auf unterhaltsame Weise erfahren Interessierte an verschiedenen Orten der Innenstadt, was unser Einkaufsverhalten mit ökologischen und sozialen Missständen in anderen Regionen der Welt zu tun hat und wie wir durch bewussten Konsum positiv Einfluss nehmen können.

Leitung: Bärbel Haug