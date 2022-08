"Weltbewusst"

Reutlingen ist eine Stadt mit langer Tradition in der Textilherstellung. Heute werden Textilien zumeist in Asien hergestellt mit oft fatalen Folgen für die Gesundheit der Menschen, die in der Textilproduktion arbeiten. Wie können Verbraucher*innen Einfluss nehmen und sich für nachhaltige und fair gehandelte Mode einsetzen? Welche neuen Entwicklungen gibt es in der Forschung? Rundgang in Zusammenarbeit mit der Hochschule Reutlingen, an verschiedenen Stationen in der Innenstadt.

Referent/-in: Bärbel Haug, Herta Reiner und Studierende der Hochschule Reutlingen.