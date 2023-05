Weltbienentag in Rothenburg ob der Tauber

Tag der offenen Tür des Zeidlerverein 1868. Von 13 bis etwa 17.30 Uhr sind Interessierte und Probeimker, also beginnende Imker, am Lehrbienenstand des örtlichen Imkervereins am Hochzeitswäldchen an der Leuzenbronner Steige herzlich eingeladen.

Freuen Sie sich auf Honigverkauf, Bienenwachsplatten gießen und Kerzenrollen.

Für das leibliche Wohl ist gesorgt mit Honigaufstriche süß und salzig, Kaffee und Kuchen und ...

Nur bei schönem Wetter, bei Regen fällt die Veranstaltung aus.