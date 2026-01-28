Weltcafé - Vorbeikommen. Begegnen. Kaffee trinken

Vorbeikommen. Begegnen. Kaffee trinken. Das Weltcafé in Schwäbisch Hall lädt herzlich alle Menschen ein, die gerne andere Menschen kennenlernen.
Info
Brenzhaus Schwäbisch Hall Mauerstraße 5, 74523 Schwäbisch Hall
Freizeit & Erholung
bis
Brenzhaus Schwäbisch Hall Mauerstraße 5, 74523 Schwäbisch Hall
Vorbeikommen. Begegnen. Kaffee trinken. Das Weltcafé in Schwäbisch Hall lädt herzlich alle Menschen ein, die gerne andere Menschen kennenlernen.
© 2022 MORITZ Das Online-Stadtmagazin ist eine Marke der MORITZ Verlags GmbH