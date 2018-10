Weltdiabetestag - Familie und Diabetes

Diabetes-Selbstmanagement – neue Technologien, neues Wissen und Veränderungen in der Selbsthilfe als Chance

Programm in Planung:

Industrieausstellung (ab 15 Uhr)Informationsveranstaltung (ab 17 Uhr)

Start mit einer kurzen Einführung in den Abend. Es folgen zwei interessante Vorträge zu „Anwendung und neue Behandlungsmethoden Diabetes Typ 2“ sowie „Fortschritt und Politik – was hilft wie den Betroffenen“ und eine moderierte Stehdiskussion „Wohin bewegt sich die Diabetologie? / Was bedeutet das für die Betroffenen? / Wie gehen Sie damit um?“. Abschließend beleuchten wir mit Einbeziehung des Publikums die „Zukunftsaussicht Telemedizin, Datenschutz und Co.“

Veranstalter: Diabetiker Baden-Württemberg e. V. (DBW)

www.diabetiker-bw.de

Arbeitsgemeinschaft Diabetologie Baden-Württemberg (ADBW)www.adbw.de

