Weltdiabetestag

In Deutschland sind laut Robert-Koch-Institut ca. 6,7 Millionen Menschen an Diabetes mellitus erkrankt, Tendenz steigend mit einer hohen Dunkelziffer. Daher ist es so wichtig, über diese Erkrankung zu informieren. Vor allem über Diabetes mellitus Typ 2, da man dieser Erkrankungsform und deren Folgen nicht schicksalshaft ausgeliefert ist.

Dieses Jahr organisiert das Institut für Bad Mergentheimer Kurmedizin, Gesundheitsbildung und medizinische Wellness in Kooperation mit den Kliniken Dr. Vötisch und dem Diabetes Zentrum Bad Mergentheim eine Informationsveranstaltung im Rahmen des Weltdiabetestages am Dienstag, 13. November 2018 um 19:30 Uhr im Kurhaus, Großer Kursaal.

John Gahlen wird über „Diabetes mellitus – schleichende Gefahr für Herz-Kreislauf-Erkrankungen“ sprechen. Neben den aktuellen Daten wird der Facharzt für Physikalische und Rehabilitative Medizin sowie Betriebsmedizin auch auf die unterschiedlichen Diabetestypen und ihre speziellen Probleme eingehen. Zudem wird er die Gefahren aufzeigen, die bei längerfristig schlechter Blutzuckereinstellung drohen.

Die Therapie des Diabetes stellt für die Betroffenen eine tägliche Herausforderung dar. Damit diese im Alltag gut klappt, ist es notwendig, die Erkrankung zu akzeptieren und Strategien zu erlernen, um trotz und mit Diabetes eine gute Lebensqualität zu bewahren. Dipl.-Psychologe Prof. Dr. Bernhard Kulzer vom Diabetes Zentrum Mergentheim und dem Forschungsinstitut der Diabetes-Akademie wird sich in seinem Vortrag mit den fördernden Faktoren für einen guten Umgang mit Diabetes mellitus befassen. Außerdem wird er u. a. neue technische Möglichkeiten vorstellen, die das Leben mit Diabetes erleichtern.

Die Referenten stehen im Anschluss an ihre Vorträge für Fragen aus dem Publikum zur Verfügung.