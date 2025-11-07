Weltenbrans - meine Welt brennt

Eine Produktion des Jugentheaterprojekts "NEUE WEGE"

Anfang 2021: Wir befinden uns noch mitten in der Corona-Pandemie.

Die Kinder- und Jugendpsychatrie ist am Limit, denn es werden immer mehr vom Lockdown belastete Patienten vorstellig, und Plätze dort waren schon vor der Pandemie Mangelware. Das Team unserer fiktiven Jugendstation versucht sein Bestes, den Jugendlichen aus der von der Gesellschaft auferlegten Sinnkrise zu helfen, und droht doch an mangelnden Ressourcen zu scheitern. Da ist es gut, wenn man Freunde hat, die einem selbstgebastelte Schmetterlinge schenken.

In enger Zusammenarbeit mit dem jungen Ensemble erarbeitet, behandelt „Weltenbrand – meine welt brennt“ vermeintlich ernste Themen mit Humor und bietet eine fesselnde Theatererfahrung, insbesondere für junge Menschen.