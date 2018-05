Aus Anlass des internationalen Welterbetages treten am Limeseum am 3. Juni 2018 von 11:00 bis 17:00 Uhr mehrere römische Soldaten in voller Ausrüstung auf. Ausgerüstet mit Kettenhemd, Marschgepäck und verschiedenen Waffen präsentieren sie vor dem LIMESEUM ein Lagerleben und informieren aus dem vielfältigen Alltag der römischen Soldaten im 2. und 3. Jh. nach Chr.

Derzeit wird ein Teil eines römischen Hauses neben dem Parkplatz des LIMESEUM von Jugendlichen die das Freiwillige soziale Jahre in der Denkmalpflege absolvieren gebaut. Das Haus wird mit Garten und Backofen im kommenden Jahr auf dem Gartenschaugelände "Natur in Wassertrüdingen 2019" präsentiert.

Erläuterungen zu Haus und Garten gibt es von Museumsleiter Dr. Matthias Pausch am Welterbetag um 13:30 Uhr und um 15:30 Uhr vor Ort.

Es werden an diesem Tag auch Führungen durch das Limeseum stattfinden. Dort ist auch die ganz neu aufgestellte Sonderausstellung "Vom Schaf zur Tunika" zu sehen.