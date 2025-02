Weltfrauentag mit Vaihinger Alltagsheldinnen

Keine Anmeldung erforderlich!

Am 08. März ist Weltfrauentag! Aus diesem Anlass begibt sich die Stadtführerin Andrea Majer, mit Ihnen auf einen besonderen Spaziergang durch Vaihingen.

Haben Sie schon von den Beginen gehört oder wissen Sie, wer Martha Beitter und Mina Riegel waren? Es ist nicht einfach Frauen in der Geschichte Vaihingens zu finden. Meist stellen die Taten und Untaten von Männern den größten Teil der offiziellen Geschichtsschreibung dar. Lernen Sie bei einer Führung, durch die Stadt außergewöhnliche Frauen kennen, die sich in der Zeit in der sie lebten, behaupten konnten.