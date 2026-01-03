Weltgästeführertag 2026 - Mit offenen Augen durch...

Oft sind es die kleinen Dinge, die leicht übersehen werden und sich erst auf den zweiten Blick erschließen.

ie Reihe „Kleine Kostbarkeiten“, vor zehn Jahren vom Verein Alt-Rothenburg initiiert, hat schon einige dieser Details im Stadtbild mit Hilfe der Eigentümer, der Stadt Rothenburg und des Vereins denkmalgerecht saniert oder konserviert, um sie vor dem weiteren Verfall zu retten. Wir möchten Ihnen auf unserem Rundgang einige dieser liebenswürdigen Objekte samt Hintergrundinformationen näherbringen. Vielleicht regt das auch den einen oder anderen Hausbesitzer an, sich eigener kleiner Kostbarkeiten anzunehmen und sie so vor dem weiteren Verfall zu bewahren.

Treffpunkt: Schwarzer Adler Klingengasse

Gästeführer/in: Ruth Pianka und Jutta Rohn

Eine Veranstaltung der Rothenburger Gästeführer/innen