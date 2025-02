Unter dem Motto „Wunderbar geschaffen“ haben Frauen von den Cookinseln im Pazifik den diesjährigen Weltgebetstag für alle Christen weltweit vorbereitet. In Tübingen laden wir in diesem Jahr am 7. März um 19.30 Uhr in die Stiftskirche und anschließend zu einem gemeinsamen Festmahl ins Gemeindehaus Lamm ein.