Weltgeschichtentag 2020

Alljährlich wird Mitte März auf der ganzen Erde der Weltgeschichtentag gefeiert. Die Erzählergruppe „Wortbrunnen“ bringt recht verschiedene kulturelle Hintergründe mit: Bei Charles Aceval, aufgewachsen als algerischer Berber und im Erwachsenenalter in den Schönbuch gelangt, wird’s maghrebinisch. – Revital Herzog, gebürtige Israelin mit kultureller Entdecker- und Sammlerfreude, hat Ostjüdisch-ashkenasisches im Repertoire. – Hossam Ekkawi, Falafelgroßproduzent aus Beirut bzw. Lustnau, liebt komische Begebenheiten der Jetztzeit. – Petra Anna Schmidt, als Erzählerin auch märchentherapeutisch unterwegs, und ursprünglich aus Bayern, erzählt gerne Schwankmärchen im urtümlichen Dialekt. – Und Hansjörg Ostermayer fühlt sich, trotz seiner Jahrzehnte im Tübinger Intellektuellenmilieu, noch immer dem Schwäbisch der Kindheit nah, spielt gern mal mit dem Kontrast. Die fünf nähern sich an diesem Abend dem Thema Heimat an. Jeder auf seine Weise und mit seinen ganz eigenen Erfahrungen. Musik: Hedda Seischab (Geige) Ali Güler (Baglama) Jorge Oliveros (Percussion) www.weltgeschichtentag.de