Weltgrößte Kürbisausstellung im Blühenden Barock

Foto: Marc Sansone Der schwerste Kürbis der Welt Mathias Willemijns mit seinem Gewinner-Kürbis

Zum 19. Mal wird die Kürbisausstellung in diesem Herbst ihre Tore im Blühenden Barock öffnen. Dieses Jahr wird das Thema Kürbis-Wald die Besucher mit verschiedensten Tieren und entsprechenden Szenenüberraschen.

Etwa 450.000 der runden Gewächse mit einem beeindruckenden Gesamtgewicht von vorsichtig geschätzt 150 Tonnen lassen die beeindruckenden Kunstwerke unter der Regie des Ausnahmekünstlers Pit Ruge entstehen. Das muss man mit eigenen Augen gesehen haben!

Köstlichkeiten für Kürbisfans und Feinschmecker

Mehr als 600 Kürbissorten aus aller Welt kann man in diesem besonderen Wald entdecken, darunter bunte Zierkürbisse in originellen Formen, leuchtende Schnitzkürbisse und vielseitig verwendbare Kalebassenkürbisse. Appetit machen köstliche Spezialitäten wie Kürbissuppe, Kürbis-Maultaschen, Kürbis-Flammkuchen, Kürbis-Burger oder Spaghetti Kürbinese, sowie Kürbis-Secco und -Schorle. "Schmeck den Kürbis" heißt es auch bei frisch gebrannten Kürbiskernen, frischem Kürbisbrot und im Kürbisshop mit selbst gemachten Marmeladen, Pesto, Kürbiskernöl, Nudeln, herbstlichen Dekorationen, Büchern, Saatgut und vielem mehr.

Noch nicht bei Olympia, dafür im BlüBa

Kürbis-Paddeln - Bei der beliebten Kürbis-Regatta am Wochenende, 22.-23.09.2018, treten Kanuten in ausgehöhlten Riesenkürbissen gegeneinander an. Leckermäuler können am 29./30.09. Deutschlands größte Kürbissuppe für einen guten Zweck verkosten. Und es stellt sich wieder die Frage, ob die aktuellen Rekorde (aus 2016) bei den Deutschen Meisterschaften (901kg) im Kürbiswiegen am 07.10. oder gar bei der Europameisterschaft (1.190,5kg) am 14.10. überboten werden können. Am 21.10. beeindrucken beim Riesenkürbis-Schnitz-Festival sehenswerte Kunstwerke und am 27. und am 28.10. lockt das Kürbisschnitzen für jedermann mit tollen Gewinnen. Am 04.11. dann, zum krönenden Abschluss der diesjährigen Ausstellung könnte eventuell sogar beim Kürbis-Schlachtfest Saatgut der Gewinnerkürbisse erworben werden.