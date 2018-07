× Erweitern Foto: Marc Sansone Der schwerste Kürbis der Welt Mathias Willemijns mit seinem Gewinner-Kürbis

Nach dem großen Erfolg in den vergangenen Jahren kochen die Kürbisköche der Kürbisgastronomie wieder „Deutschlands größte Kürbissuppe“.

Damit wird auf der Kürbisausstellung im Blühenden Barock Ludwigsburg erneut Gutes getan: Bis zu einem Euro je verkauftem Teller der Rekordsuppe kommen der Aktion Helferherz im Kreis Ludwigsburg zugute!

Wer einen Teller der Riesensuppe verspeist, tut mit jedem Löffel etwas Gutes – 50 Cent pro verkauftem Teller werden für soziale Projekte (Helferherz) im Kreis Ludwigsburg gespendet. Und damit die Summe möglichst hoch wird, soll die Suppe wirklich riesig werden: 555 Liter Kürbissuppe passen in den Topf und ergeben rund 2000 Portionen. Das Kürbis-Koch-Team schwingt dafür gerne seine Kochlöffel und wird dafür sorgen, dass die Suppe auch in dieser Menge ausgezeichnet schmeckt.

Wird der Topf geleert, legen die Veranstalter der Kürbisausstellung (Jucker Farm) weitere 50 Cent je Portion dazu, so dass sich eine Spendensumme von einem Euro je verspeister Kürbissuppe ergibt. Wir laden somit alle ein, den Topf an diesem Wochenende erneut „ratzeputz“ leer zu essen und rufen das Ziel aus, den großen Pott in diesem Jahr sogar zwei Mal zu leeren.

Die Idee zur Aktion stammt von Volker Kugel, dem Direktor des Blühenden Barock Ludwigsburg. Die Kürbisse für die Riesensuppe werden vom Obsthof Eisenmann aus Marbach Rielingshausen gespendet und von der Bäckerei Schmucker aus Asperg wird die Aktion mit dem Brot zur Suppe unterstützt. Ein Team aus Gärtnern des Blühenden Barock, von der Cafeteria am Rosengarten und natürlich von der Kürbisgastronomie wird die vielen Kürbisse waschen, aushöhlen, zerkleinern und natürlich lecker zubereiten.

Alle Beteiligten sind mit viel Engagement bei der Sache und freuen sich dabei Gutes zu tun! Alles wird bestens vorbereitet sein. Zum Gelingen fehlen nur noch die Gäste welche hoffentlich einen großen Hunger im Gepäck haben. Also auf zum Kürbis-Schmaus, Samstag, 29. und Sonntag 30. September, jeweils von 11.00 bis 17.00 Uhr.

Wir freuen uns auf Sie!