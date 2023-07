Ab Ende August wird Ludwigsburg wieder zur Kürbishauptstadt. Und in diesem Jahr werden die Besucher im wahrsten Sinne des Wortes Feuer und Flamme für die weltgrößte Kürbisausstellung im Blühenden Barock sein.

Kunstvolle Kürbisfiguren rund um das Thema „Feuer“werden liebevoll gestaltet und in Szene gesetzt.So werden Fred Feuerstein, das Pokémon Glumanda und Feuerwehrmann Sam, aber natürlich auch Jim Knopf mit seiner Dampflok im Blühenden Barock anzutreffen sein undsicherlich zum beliebten Fotomotiv werden. Insgesamt 450.000 Kürbisse werden in Szene gesetzt und mehr als 600 Sorten der beliebten Herbstfrüchte wie bunte Zierkürbisse oder leuchtende Schnitzkürbisse sind zu entdecken.

Es ist angerichtet

Die feurige Ausstellung macht sicher nicht nur durstig sondern auch hungrig.Wer Appetit bekommt, für den gibt es eine große Auswahl an Kürbis-Spezialitäten: Kürbissuppe, Kürbis-Reispfanne, Kürbis-Maultaschen, Kürbis-Käsespätzle, Spaghetti Kürbinese, Kürbis-Waffeln, schmackhafte Pommes-Kürbisse und als Erfrischung Kürbis-Secco oder -Schorle. Frisch gebackenes Kürbisbrot aus dem Steinbackofen oder Marmeladen, Kürbiskernpesto, Kernöl, Gewürze und auch Saatgut oder herbstliche Deko-Ideen runden das Angebot ab.

Spannende Kürbiswettbewerbe und Veranstaltungen

Das beliebte Unterhaltungsprogramm startet mitder lustigen Welt der Kürbisgnome von 31.08. bis 03.09., wagemutige Kanuten stürzen sich in ausgehöhlten Riesenkürbissen am 16./17.09. wieder in die Fluten des Südgarten-Sees. Deutschlands größte Kürbissuppe wird am 23./24.09. für einen guten Zweck zubereitet. Spannend wird es bei den Deutschen Meisterschaften im Kürbiswiegen am 01.10. und sicherlich auch bei der Europameisterschaft am 08.10. Wird das Weltrekordgewicht von 1226 kg übertroffen? Beim Riesenkürbis-Schnitzfestival am 15.10. greifen internationale Stars zum Messer. Kürbisschnitzen für alle heißt es am 21./22.10. und am Halloween-Wochenende von 28.–31.10. Ab 28.10. wird die Ausstellung bis in die Abendstunden verlängert und unterhält mit beleuchteten Kürbiskunstwerken von schaurig bis lustig. Beim Schlachtfest der riesigen Siegerkürbisse am 26.11. kann man Samen kaufen und selbst Züchter werden.