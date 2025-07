Weltgrößte Kürbisausstellung im Blühenden Barock

In ihrem 25. Jahr findet die Kürbisausstellung bereits zum 26. Mal statt und verwandelt das Blühende Barock Ludwigsburg auch in diesem Jahr in eine Bühne für unvergleichliche Kürbiskunst.

Vom 23.08. bis 02.11.2025 prägen Kürbisse in jeder Größe, Form und Farbe die Szenerie des Schlossgartens. Dieses Jahr sind die Kürbisse erneut „ganz großes Kino“ doch in diesem Jahr darf man dies sogar „wortwörtlich“ nehmen. Figuren aus der Filmwelt, aus Hollywood oder auch anderen bekannten Filmen, werden auf der weltgrößten Kürbisausstellung gezeigt.

Dabei präsentieren sich Figuren aus unterschiedlichen Epochen. Für den Beginn der bewegten Bilder steht z.B. Charlie Chaplin, gefolgt von Marylin Monroe oder aus der neueren Zeit der Magier Harry Potter. Das Raumschiff Enterprise und der Joda aus der Star Wars mit seinem Leuchtschwert stehen für den Aufbruch in neue Welten außerhalb unseres Planeten und Comic/Animationsfans kommen mit Lúcky Luke oder dem ICE-Age Mammut voll auf ihre Kosten und wer schon immer einmal davon geträumt hat sich in die Hand von King-Kong zu begeben hat die Möglichtkeit dies in diesem spektakulären Photopoint zu tun. Weitere Skulpturen werden das Kinoerlebnis im Blühenden Barock vervollständigen.

Traditionell gibt es auch Kürbiskulinarik, wie Deutschlands größte Kürbissuppe, sowie beliebte Programmhighlights wie das Kürbisschlachtfest. Feines aus Kürbis für alle Genießer. Beim Bummel durch die Ausstellung gibt es mehr als 600 Sorten der beliebten Herbstfrüchte wie bunte Zierkürbisse oder leuchtende Schnitzkürbisse zu entdecken.

Das beliebte Unterhaltungsprogramm startet mit der lustigen Welt der Kürbisgnome. Auch in diesem Jahr stürzen sich die wagemutigen Kanuten in ausgehöhlten Riesenkürbissen wieder in die Fluten des Südgarten-Sees. Auch Deutschlands größte Kürbissuppe wird wieder für einen guten Zweck zubereitet. Spannend werden die deutschen Meisterschaften im Kürbiswiegen und die Europameisterschaft. Wird womöglich sogar wieder das Weltrekordgewicht übertroffen? Beim Riesenkürbis-Schnitzfestival greifen internationale Stars zum Messer. Beim traditionellen Schlachtfest der riesigen Siegerkürbisse kann man Samen kaufen und selbst Züchter werden.