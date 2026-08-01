Weltgrößte Kürbisausstellung

Tausende Kürbisse werden zu kunstvollen Skulpturen verarbeitet und formen bekannte Figuren wie Super Mario, Barbie oder ein XXL-Schaukelpferd. Die Ausstellung lädt große und kleine Besucher:innen zum Staunen, Entdecken und Mitmachen ein.

Neben den beeindruckenden Kürbisskulpturen können Besucher auch kulinarische Köstlichkeiten wie die berühmte Kürbissuppe, Kürbis-Maultaschen und Kürbis-Secco genießen. Veranstaltungen wie das Kürbisschlachtfest, das Kürbisschnitzfestival, die Meisterschaften im Kürbiswiegen und die Kürbis-Regatta sorgen für zusätzliche Unterhaltung.

Die Ausstellung endet Anfang November, doch einige Kürbisfiguren sind bis Anfang Dezember im Rahmen der Leuchtenden Traumpfade weiterhin zu bewundern.

Zusätzlich zu den bereits genannten Highlights der Kürbisausstellung gibt es noch viele spannende Events von JuckerFarm, wie die Kürbis-Schnitzwelt, Kürbis-Märchen, Kürbis-Sortenschau, Kürbisschnitzen, das Kürbis-Quiz sowie zahlreiche Aktivitäten, darunter:

Kürbis-Regatta

Deutschlands größte Kürbissuppe

Riesenkürbis-Schnitzfestival

Halloween Schnitzaktion