Sehr geehrte Damen und Herren,

hiermit möchten wir Sie auf das Konzert von Simon Fetzer im Rahmen des „Welthospiztags“ am 09.10.23 in der Friedenskirche Ludwigsburg aufmerksam machen. Wir bitten Sie um Veröffentlichung und Aufnahme in Ihren Veranstaltungskalender.

Sie unterstützen dabei ein gemeinnütziges, soziales und kulturelles Projekt.

Die Ökumenische Hospizinitiative im Landkreis Ludwigsburg e.V. lädt zum Welthospiztag zu einem ganz besonderen Konzert mit atmosphärischer Musik an einem spirituellen Ort ein und möchte auf das Thema Sterben, Tod und Trauer eingehen – emotional, aber ohne Bedrücktheit!

Simon Fetzer – der Pianoman aus der „The Voice of Germany” -Staffel 11, sorgt mit einer Auswahl an eigenen und gecoverten Songs und tiefgrün­digen Texten für Gänsehaut-Momente. Sein ausdruckstarker und einzigartiger Gesang verschmilzt dabei auf wundervolle Art mit seinem gefühl­vollen Pianospiel und wird diesen Abend zu einem außergewöhnlichen Erlebnis machen.

Mit dabei auch die Multiinstrumentalistin Maja Iris. Die gebürtige Stuttgarterin hat zweimal den Jugendlyrikpreis der Stadt Stuttgart gewonnen und macht Musik seit ihrem elften Lebensjahr. Zuletzt war sie auch beim Straßenmusikfestival in Ludwigsburg live zu sehen.

Das Konzert findet am Montag, den 9. Oktober um 19.30 Uhr in der Friedenskirche in Ludwigsburg statt. Der Eintritt ist kostenlos – um eine Spende am Abend wird gebeten.