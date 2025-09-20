Weltkindertag 2025: Kinderrechte - Bausteine für Demokratie

Zum diesjährigen Weltkindertag am 20. September veranstaltet der Verein Märchedoler Spielmobil e.V. eine besondere Aktion, um die Rechte der Kinder zu feiern und zu stärken.

Unter dem Motto „Kinderrechte – Bausteine für Demokratie!“ möchte das Spielmobil Kindern und Jugendlichen die Bedeutung ihrer Rechte näherbringen und sie ermutigen, aktiv an ihrer Gemeinschaft teilzunehmen.

Die Veranstaltung findet auf dem Marktplatz in Bad Mergentheim statt und bietet eine Vielzahl von spannenden Spielen und Informationen rund um das Thema Kinderrechte. Ziel ist es, den jungen Besucherinnen und Besuchern auf spielerische Weise zu vermitteln, wie wichtig es ist, ihre Rechte zu kennen und zu leben, um eine demokratische Gesellschaft mitzugestalten.

Die Teilnahme ist kostenlos und ohne Anmeldung möglich.