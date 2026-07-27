Mit Show der Magical Science Kids.

Am Weltkindertag heißt es in der experimenta: freier Eintritt für alle Kinder bis 18 Jahre! Als besonderes Highlight holen wir außerdem die Magical Science Kids zu uns nach Heilbronn. Erlebe spannende Experimente zum Staunen, Lachen und Miträtseln bei der ersten Kinder-Wissenschaftsshow Deutschlands.

Damit sich alle wohlfühlen, lässt das Science Center pro Tag nur eine begrenzte Besucheranzahl ein. Bitte denk daher dran, dass alle Kinder trotz freien Eintritts ein experimenta-Ticket brauchen.

Die experimenta beim Kinderfest im Pfühlpark

Weitere Aktionen kannst du an diesem Tag auch an unserem Stand beim Kinderfest im Heilbronner Pfühlpark erleben. Von 13:00 bis 17:00 Uhr erwartet dich dort ebenfalls kostenlos ein bunter Nachmittag mit zahlreichen Spiel- und Mitmachangeboten. Mit einer Laufkarte kannst du verschiedene Stationen ansteuern und erhältst zum Abschluss ein kleines Kindertaggeschenk.