Weltklassik am Klavier mit Sofja Gülbadamova

Dann lädt die Konzertpianistin Sofja Gülbadamova, die in Bad Rappenau das erste Mal zu Gast sein wird, die Zuhörer ein, die Werke von Schumann, Brahms und Mendelssohn-Bartholdy zu hören und zu genießen.

Der Komponist Carl Reinecke schrieb, dass man als Gast bei Mendelssohn «in einer Viertelstunde (...) Weisheitsregeln fürs ganze Leben einheimsen konnte». Und genauso scheint jedes seiner Lieder ohne Worte eine Schatztruhe an Weisheit und eine Liebeserklärung an die Musik zu sein. Heute immer noch mit Klischees behaftet und sträflich unterschätzt, wurde Mendelssohn von den meisten seiner Zeitgenossen verehrt - geradezu vergöttert! Robert Schumann setzte ihm ein Denkmal in Worten: «Er ist der Mozart des 19. Jahrhunderts, der hellste Musiker, der die Widersprüche der Zeit am klarsten durchschaut und zuerst versöhnt.» In diesem Programm wiederum schlägt Schumann die Brücke von Mendelssohn zu Johannes Brahms, den er für die Welt entdeckt und dessen Genie er als erster erkannt hat.

Sofja Gülbadamova, «für die poetische Schönheit» ihres Spiels und ihre «frappierende Musikalität, Klangfantasie, tiefenentspannte Pianistik und eine erstaunlich vielfältige Gestaltungspalette» von der Presse gefeiert, zählt zu den herausragendsten Musikerinnen ihrer Generation. Preisträgerin und Gewinnerin zahlreicher Wettbewerbe in den USA, Frankreich, Spanien, Russland, Deutschland, Österreich und Belgien, gewann sie im Jahr 2008 gleich zwei Klavierwettbewerbe in Frankreich. Als echter «pianistischer Tsunami» bezeichnet, konzertiert Sofja Gülbadamova erfolgreich in ganz Europa sowie in Russland, Chile, Argentinien. Sie hat mehrere CDs in Deutschland und Frankreich eingespielt, die ausgezeichnete Kritiken erhielten.

Karten für die beiden Konzerte am Sonntag, dem 03.04.2022, als Matinee um 11 Uhr oder um 17 Uhr im Wasserschloss Bad Rappenau kosten 30 Euro, Studenten zahlen 15 Euro, Kinder und Jugendliche bis 18 Jahren haben freien Eintritt. Tickets können Sie direkt bei Weltklassik am Klavier unter E-Mail: info@weltklassik.de, Telefon: 0151/125 855 27 oder telefonisch über das Kulturamt Bad Rappenau, Telefon: 07264/922-161 oder E-Mail: kulturamt@badrappenau.de reservieren.

Bitte informieren Sie sich rechtzeitig auf der Homepage https://www.badrappenau.de/stadtleben/kultur/kunst-kultur-im-schloss, welche Schutzmaßnahmen erforderlich sind. Vielen Dank. Die Hotline am Veranstaltungstag ist die 01590/4153057.