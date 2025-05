Die Reihe Weltklassik am Klavier und das Kulturamt Bad Rappenau laden am Sonntag, 1. Juni 2025 um 17 Uhr zu einem unvergesslichen Klavierabend mit dem herausragenden Pianisten Alexey Chernov ins Bad Rappenauer Wasserschloss ein.

Alexey Chernov präsentiert an diesem Abend ein ÜBERRASCHUNGSKONZERT mit dem Titel „Quasi una phantasy - Mondschein und der Herr der Ringe!" mit Werken von Mozart, Rachmaninow, Beethoven, Ravel, Chernov.

Der Pianist und Komponist Alexey Chernov wurde 1982 in einer russischen Musikerfamilie geboren. Er zeigte früh Talent und begann seine musikalische Ausbildung mit sechs Jahren. Seine Abschlüsse legte er am Moskauer Tschaikowsky-Konservatorium und am Royal College of Music in London ab. Alexey Chernov ist Gewinner zahlreicher Preise und Stipendien. Er erzielte über zehn 1. Preise. Darüber hinaus zeichnet ihn vor allem sein außerordentlich umfangreiches und abwechslungsreiches Repertoire aus. Er tritt regelmäßig weltweit auf, spielte schon auf zahlreichen Festivals und produzierte viele internationale CDs. Seine zweite Leidenschaft gehört dem Komponieren: Er komponierte eine Fülle von Stücken für das Klavier, aber auch für Kammermusik und Orchester. 2023 transkribierte er Mozarts unsterbliche "Eine kleine Nachtmusik" für das Klavier - mit mehreren Variationen. Das Werk ist der Gründerin der Weltklassik, Kathrin Haarstick, gewidmet. Eine weitere mitreißende Transkription mit Variationen entstand inzwischen zu dem Tanz der Ritter aus Romeo und Julia von Prokofiew.

Chernov lebt seit 2022 in Deutschland, wo er im Beethoven-Haus in Bonn den Resident Artist Status innehielt.

Folgende Stücke wird er in Bad Rappenau präsentieren:

Mit der Sonate von Mozart reisen wir zunächst in die leichte Wiener Klassik. Einige Momente erinnern fast bildlich an Wien - mit ihren effektvollen Handlungsänderungen und Überraschungen. Die Transkription des berühmten Rachmaninow Liedes „Wie schön ist es hier“ op. 21 Nr. 7 wurde 2024 geschrieben. Es handelt sich um eine experimentelle Transkription, die an die Gefühle und Gedanken der modernen Zeit und des modernen Menschen angepasst ist: „Wie schön war es dort“ (in der Vergangenheit). Die Musik ist voller Traurigkeit und Licht zugleich. Schließlich tauchen wir ein in die Nachtmusik: Die weltberühmte "Mondschein-Sonate" versah Beethoven mit der bemerkenswerten Vorgabe "Sonata quasi una Fantasia". Mit Ondine aus Gaspard de la Nuit präsentiert uns Ravel seine Vertonung dreier Gedichte von Bertrand. Wagners letzte Ring-Oper "Götterdämmerung" endet lautstark. Jedoch in der Meta-Transkription für Klavier klingt das alles sanft und pianissimo. Zum Schluss findet meine Variation der "Kleinen Nachtmusik" eine kreative und virtuose Fortsetzung in das 21. Jahrhundert!