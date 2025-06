Shall we Dance?

Ein Kammerkonzert der besonderen Art findet am Freitag, den 18. Juli 2025 um 19.30 Uhr im malerischen Ambiente des Wasserschlosses Bad Rappenau statt.

Hören Sie das in Boston ansässige „Duo Amie“, bestehend aus Julie Reimann, Cello und Ellyses Kuan, Piano, und freuen Sie sich auf eine Welt der Tänze von hochkarätigen Komponisten.

Dem „Valse Sentimentale“ Tschaikovskys, einem melancholischen und zugleich wunderbar romantischen Stück folgt Chopins zweiter Walzer aus Opus 34. Im „Danse Macabre“ (Totentanz) von Camille Saint-Saëns begegnen wir dem für den Totentanz typischen düsteren Tanzmotiv.

Florence Price bezaubernde Komposition „Elfentanz“, Bela Bartoks „Rumänische Volkstänze“ und der vom ungarischen Volkstanz Csárdás inspirierte „Ungarische Tanz Nr. 5“ von Johannes Brahms sind von der Volksmusik beeinflusste Kompositionen.

Der zweite Teil des Abends ist der lateinamerikanischen Musik gewidmet und startet mit Maurice Ravels „Pièce en Forme de Habanera“. Dieser Komposition folgen die „Danzas Latinoamericanas“, eine Suite des mexikanischen Komponisten José Elizondo. Dem leidenschaftlichen argentinischen Tango des ersten Satzes folgen vom Bossa Nova geprägte Melodien.

Die lebensfrohe Musik des dritten Satzes ist inspiriert vom mexikanischen Jarabe Volkstanz und dem Klang der Mariachi-Musik. Den Abschluss des Konzerts bildet „Le Grand Tango“, Astor Piazzollas einzige originale Komposition für Cello und Klavier.

Die Cellistin Julie Reimann ist Absolventin des Curtis Institute of Music und der Stanford University. Sie ist in allen Regionen der Vereinigten Staaten, in Kanada, Brasilien und Europa aufgetreten und hat eine Reihe von Wettbewerben gewonnen. Als Hauptcellistin sowie Solistin trat sie gemeinsam mit zahlreichen Orchestern auf und wirkte in den unterschiedlichsten Musikprojekten mit.

Pianistin Ellyses Kuan, gebürtig aus Hongkong, hat einen Abschluss in Klavierspiel der Eastman School of Music. Als Solistin und Mitwirkende gab sie zahlreiche Konzerte in den Vereinigten Staaten und ist in Toronto, Japan, London sowie Hongkong aufgetreten. Sie ist Gründerin und Musikdirektorin der EKS Music School in Quincy, Massachusetts und hat mehrere Preise für ihre Lehrtätigkeit und ihre musikalischen Beiträge erhalten.