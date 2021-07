Schuberts Impromptus und Beethovens Schönste!" mit Konzertpianistin Katie Mahan.

Nach neunmonatiger Pause geht es endlich wieder los. Am Sonntag, den 8. August 2021 geht es endlich weiter mit den Live-Konzerten der Reihe „Weltklassik am Klavier!“ im Wasserschloss Bad Rappenau, Hinter dem Schloss 1 in 74906 Bad Rappenau und das direkt zweimal: um 11 Uhr mit einer Matinee und um 17 Uhr mit dem gewohnten Nachmittagskonzert.

Dann lädt die charismatische Konzertpianistin Katie Mahan zu einer musikalischen Reise an. Beginnend mit Werken von Mozart und Beethoven, geht es von der Klassik hin zum Grenzgänger Schubert und seinen zauberhaften Impromptus und findet ihren herrlichen Abschluss mit Gershwin.

Katie Mahan gilt als eines der herausragenden Talente der internationalen Konzertszene. Aufgrund ihres poetischen Spiels werden gerade Interpretationen George Gershwins, Claude Debussys und der Wiener Klassiker zum entspannenden Hörgenuss. Ihr größter musikalischer Einfluss war ihr Studium beim französischen Pianisten Pascal Rogé. Seit ihrem Orchesterdebüt mit Gershwins "Concerto in F" mit dem Breckenridge Symphony konzertiert Katie Mahan rund um die Welt in berühmten Konzertsälen wie dem Konzerthaus Berlin, dem Prinzregententheater München, der Great Hall of the Moscow Conservatory und der Smetana Hall in Prag, und mit namhaften Dirigenten wie Jírí Belohlavek, Marin Alsop, und Grant Cooper. In den letzten Konzertsaisons präsentierte die amerikanische Botschaft Katie innerhalb einer großen Konzerttournee zu Ehren von Gershwin in Russland. Weitere Höhepunkte sind Rezitaltourneen in Deutschland und der Schweiz sowie ihr Salzburg Konzertdebüt und ein Open-Air-Konzert in Lichtenfels. Katie Mahans umfangreiche Diskographie beinhaltet Solo-Repertoire von Mozart bis Gershwin. Ihr neues Album "Classical Gershwin" wurde beim Label Steinway & Sons veröffentlicht und zusammen mit ihrer Debussy-CD von 2019 im Board-Musikprogramm der Fluggesellschaften Lufthansa, Swiss Airlines und Austrian Airlines vorgestellt. Ihre bisher bedeutendste CD-Produktion, Leonard Bernsteins gesammelte Klavierwerke, wurde beim Label der Deutschen Grammophon eingespielt. In der Konzertsaison 2022 konzentriert sich Katie auf die Musik von Mozart, deren Highlight die Aufnahme der gesamten Klaviersonaten wird. Katie Mahan ist Steinway Artistin.

"Weltklassik am Klavier - Schuberts Impromptus und Beethovens Schönste!"

Mozarts Sonate K. 311 wurde 1777 in Augsburg komponiert. Der dritte Satz dieser Sonate erinnert stark an das Thema des 21. Klavierkonzertes. Beethovens vorletzte und herrlich erbauliche Sonate wurde 1821 in Form einer Fantasie geschrieben. Das Fehlen einer Widmung gab zu der Vermutung Anlass, dass der musikalische Inhalt des Werkes zu persönlich sei, um die Zueignung an einen anderen zu gestatten. Es wurde vertreten, die Sonate sei als „Dankgesang eines Genesenen an die Gottheit“ aufzufassen. Schubert komponierte seine Impromptues in Wien im Jahre 1827. Es gelang ihm mit Leichtigkeit, seine Liebe zur Natur in kostbare Miniaturen zu übertragen. Katie Mahan transkribiert virtuos und dem Stil den Originals entsprechend - und zeigt uns hier eine oder mehrere jazzige Kostbarkeiten von Gershwin, die er als erster in die Konzerthallen brachte.

Karten für die beiden Konzerte am Sonntag, dem 08.08.2021, als Matinee um 11:00 Uhr oder um 17:00 Uhr im Wasserschloss Bad Rappenau, Hinter dem Schloss 1, 74906 Bad Rappenau. Tickets erhalten Sie unter Angabe der Anschrift und der Telefonnummer: telefonisch über das Kulturamt Bad Rappenau, Telefon: 07264/922 161 oder Email: kulturamt@badrappenau.de

Bitte informieren Sie sich rechtzeitig auf unserer Homepage welche Schutzmaßnahmen erforderlich sind. Vielen Dank.

Hotline am Veranstaltungstag: 01590 41 53057