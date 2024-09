Kammermusik-Konzert mit der Dt. Staatsphilharmonie Rheinland-Pfalz

Ein besonderes Kammermusik-Konzert können Sie am Dienstag, 15. Oktober 2024, 19 Uhr im Dachgeschoss des Wasserschloss Bad Rappenau erleben.

Auf dem Programm stehen das Streichquartett Nr. 2 a-moll, op. 13 von Felix Mendelssohn Bartholdy sowie von Ludwig van Beethoven das Streichquartett a-moll, op. 132.

Der Intendandt der Deutschen Staatsphilharmonie Rheinland-Pfalz, Beat Fehlmann wird persönlich begrüßen und eine Kurzeinführung ins Programm geben.

Nachstehend haben wir das Wichtigste zu den beiden Stücken für Sie zusammengefasst:

Felix Mendelssohn Bartholdy, Streichquartett Nr. 2 a-moll, op. 13

Mit 18 Jahren komponierte Felix Mendelssohn sein a-Moll-Streichquartett, op. 13 – neben dem Oktett zweifellos sein bedeutendstes Frühwerk. Dass es 1827 nach dem Tode Beethovens entstand, verrät uns der junge Komponist durch eine Fülle offener oder versteckter Bezüge zu Themen und Werken Beethovens. Man könnte das a-Moll-Quartett durchaus als Mendelssohns Epitaph für dem verehrten Meister verstehen. Das Experimentieren mit der Form und dem Inhalt lebte der jugendliche Komponist hier im Gedenken an Beethovens späte Quartette hemmungsloser aus als in anderen, mehr klassizistischen Werken.

Ludwig van Beethoven, Streichquartett a-moll, op. 132

Die Geschwister Mendelssohn in Berlin gehörten zu den wenigen Zeitgenossen, die die späten Streichquartette des Wiener Meisters begeistert aufnahmen und intuitiv nachahmten, während ihr eigener Vater und andere auf „Beethoven und alle Fantasten“ schimpfte. „Chinesisch“ kamen vielen Rezensenten die Klänge dieser Werke vor. Den keiner Formkonvention gehorchenden Zusammenhang der Sätze wussten sie ebenso wenig einzuordnen wie den oft eigenwilligen Charakter der einzelnen Sätze, kurzum: die späten Beethoven-Quartette erschienen ihnen als „Neue Musik“ in einem ganz emphatischen Sinne, und sie haben diesen Nimbus bis heute nicht eingebüßt.

Das Programm wird Ihnen von den folgenden Künstlern des Kammermusik-Ensembles der Deutschen Staatsphilharmonie Rheinland-Pfalz präsentiert:

Yoerae Kim, Violine (2. Konzertmeisterin)

Yoerae Kim, geboren in Toronto, Kanada, begann bereits im Alter von vier Jahren mit dem Geigenspiel und zeigte früh außerordentliche musikalische Begabung. Ihre umfassende musikalische Ausbildung setzte sie von 1999 bis 2007 als Jungstudentin an der renommierten Liszt Ferenc Musikakademie in Budapest fort, wo sie bei den angesehenen Professoren Kiss Andras und Szenthelyi Miklos studierte. Im Laufe ihrer Karriere sammelte Yoerae Kim wertvolle Erfahrungen und spielte unter anderem für das Symphonieorchester des Bayerischen Rundfunks und das Staatsorchester Kassel. Derzeit ist sie als 2. Konzertmeisterin bei der Deutschen Staatsphilharmonie Rheinland-Pfalz engagiert. Ein besonderer Höhepunkt ihrer Laufbahn war die Aufführung eines Violinkonzerts von Alban Berg mit dem Orchester der Musikhochschule unter der Leitung von Péter Eötvös.

Konstantin Bosch, Violine

Konstantin Bosch begann seinen musikalischen Werdegang im Sibirischen Nowokusnezk. Nach frühen Erfolgen kam er achtjährig zu Prof. A. Gwozdew an die Spezialschule für Musik am Konservatorium Nowosibirsk. Bereits mit 16 Jahren nahm er sein Studium an der HfM Würzburg bei Prof. Conrad v. d. Goltz auf. Den Schlusspunkt seiner Ausbildung bildeten zwei Jahre in der Meisterklasse von Prof. Grigori Zhislin. Konstantin Bosch konzertierte mit den Hofer Symphonikern und der Jungen Philharmonie Köln. In den letzten Jahren widmet er sich verstärkt Kammermusik, so war er mehrfach beim Musikfest Speyer und anderen Konzerten der Staatsphilharmonie zu erleben. Er spielt eine Violine von Augusto Pollastri aus dem Jahr 1921. Seit der Konzertsaison 2007/2008 bekleidet Konstantin Bosch die Position des stellvertretenden Stimmführers der 2. Violinen in der Deutschen Staatsphilharmonie Rheinland-Pfalz.

Karoline Markert, Viola

Karoline Markert wurde 1984 in Hildesheim geboren. Sie studierte zunächst bei Prof. Barbara Westphal in Lübeck mit Unterbrechung eines einjährigen Erasmusaufenthalts in Paris am Conservatoire National Supérieur de Musique et de Danse bei Prof. Jean Sulem. Derzeit führt sie ihr Studium in der Soloklasse bei Prof. Volker Jacobsen in Hannover fort. Weitere musikalische Impulse erhielt sie u.a. von Hartmut Rohde, Lars Anders Tomter, Hariolf Schlichtig, Hatto Beyerle, Walter Levin und Ulf Schneider. Als Mitglied des Almandin Quartetts gewann sie zahlreiche Preise wie den 1. Preis beim Charles Hennen Concours in Heerlen (Holland), den Praetorius-Musikpreis des Landes Niedersachsen und 2009 den Mendelssohn-Wettbewerb der deutschen Musikhochschulen. Seit August 2013 ist sie Bratschistin in der Deutschen Staatsphilharmonie Rheinland-Pfalz.

Eric Trümpler, Violocello

Eric Trümpler, Violoncello, geboren und aufgewachsen in den USA, erhielt im Alter von acht Jahren den ersten Cellounterricht. Er ist seit 1984 Mitglied der Deutschen Staatsphilharmonie Rheinland-Pfalz und hat sich dort vor allem um die KiKo-Kinderkonzerte verdient gemacht, die er 1994 gegründet hat und seitdem erfolgreich betreut. Sein Studium begann an der Boston University bei Leslie Parnas. Danach zog es ihn nach Deutschland, die Heimat seiner Großeltern, wo er seine Ausbildung in Berlin an der Hochschule der Künste bei Prof. Wolfgang Boettcher fortsetzte. Im Jahr 1982 belegte er einen Meisterkurs bei Maurice Gendron. Schon als Kind galt seine ganze Begeisterung der Kammermusik, er war regelmäßig auf Kammermusikkursen in Greenwood und Blue Hill in den USA. Mit dem Streichquintett der Heidelberger Kammersolisten war er 1995 auf Tournee in Süd-Amerika. Heute spielt er im Trio Del’Aire, im Ensemble für alte Musik Primavera Musicale und musiziert gelegentlich im Klezmerensemble Colalaila mit Irith Gabriely. Seit 20 Jahren unterrichtet Eric Trümpler Jugendliche an der Lucie-Kölsch-Musikschule in Worms und hat seit kurzem die Leitung des Wormser Kammerorchesters übernommen.

Aufgrund der begrenzten Anzahl an Plätzen bitten wir um eine verbindliche Anmeldung bei unserem Besucherservice. Sie erreichen Herrn Rohé telefonisch unter 0621 59909-24 oder per Mail unter rohe@staatsphilarmonie.de

Der Saal-Einlass ist ab 18.30 Uhr (freie Platzwahl!). Der Eintritt ist kostenlos – Spende erbeten.

Wir freuen uns auf Ihren Besuch!