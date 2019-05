Weltkulturenfest 2019

Zur Eröffnung des Mosbacher Sommers gibt es in diesem Jahr ein Wiedersehen mit dem Weltkulturenfest. 2017 fand es zum ersten Mal statt und wurde zu einem fröhlichen und bunten Erlebnis für alle Bevölkerungsgruppen. Deshalb heißt es auch in diesem Jahr: Tanzen, feiern, lachen, leben, schlemmen und reden – und das unter vielfältigsten Kulturen und Nationen: Das ist das ausgemachte Ziel der Veranstaltung! Gestartet wird mit einem interreligiösen Friedensgebet, um Menschen und Religionen zu einen! Im Anschluss folgt ein vielfältiges Programm, welches von diversen Vertretern der Länder und Kulturen präsentiert wird. Multikulturelle Erlebnisse und offene Herzen stehen im Vordergrund. Auf eine kulinarische Weltreise laden zahlreiche Getränke- und Essensstände ein, die die Besucher einladen und den Geschmacksnerven exotische, aber auch von bekannte Noten näherbringen. Als krönenden Abschluss der Veranstaltung erwarten wir einen Special Guest – lassen Sie sich überraschen und gehen Sie offenen Herzens zu einer Veranstaltung der ganz besonderen Art! Sie werden es nicht bereuen. Ein eigenes Programm mit den einzelnen Aktivitäten erscheint rechtzeitig vor Beginn. Das Festival wird in Zusammenarbeit von Kulturamt, Flüchtlingskoordinatorinnen, Jugendgemeinderat, Jugendhaus, Partnerschaftsbeauftragten und Sportbeauftragtem vorbereitet.