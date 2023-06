Erst kürzlich haben SILBERMOND – knapp drei Jahre nach dem letzten Nummer-Eins-Album „Schritte“ – ihre neue Single „AUF AUF“ veröffentlicht und damit das nächste, neue musikalische Kapitel eingeläutet.

„AUF AUF“ ist zugleich hoffnungsvoll und melancholisch und soll – trotz aller Krisen – ermutigen, den Kopf zu heben und sich nicht unterkriegen zu lassen. Nachdem SILBERMOND seit Ende Mai Wochenende für Wochenende in Deutschland, Österreich und der Schweiz zehntausende Fans im Rahmen ihrer Open Airs begeistert haben, möchten Steffi, Thomas, Johannes und Nowi im nächsten Jahr direkt an diese wundervollen Konzertabende anknüpfen. Die Band wird bis dahin keine Hallentournee spielen, sondern direkt mit neuen Songs in den AUF AUF – SOMMER 2023 starten.

Das Tourmotto haben SILBERMOND nicht ohne Grund gewählt. Ebenso wie die zugehörige Single sollen die Konzerte Mut machen. „Wir möchten unseren Fans eine Auszeit im Kopf gönnen, schwere Gedanken wegspielen und gemeinsam nach vorne schauen“, erklärt die Frontfrau und fährt fort: „Der jetzige Sommer hat uns so unglaublich viel Freude bereitet. Abend für Abend zusammen zu kommen, in echt bei- und miteinander, sich in die Augen zu schauen und gemeinsam diese Momente zu teilen. Darauf werden wir nicht wieder jahrelang warten!“

Der AUF AUF – SOMMER 2023 führt SILBERMOND vom 26. Mai bis 26. August 2023 einmal quer durch Deutschland. Für ihre Heimatregion Sachsen hat sich die Bautzener-Band etwas ganz Besonderes ausgedacht. Nach furiosen ausverkauften Konzerten am Elbufer, wird diese schöne Tradition fortgesetzt. Doch in 2023 werden SILBERMOND – zusätzlich zu einem Elbufer-Open-Air – zwei weitere Shows in Dresden spielen. Ein Clubkonzert im Beatpol, das nur 500 Besucher:innen fasst, und eines im legendären Dresdner Schlachthof. Zum einen bietet das die schöne Gelegenheit ihren Fans im intimeren Rahmen zu begegnen, zum anderen ist es den vier Bandmitgliedern wichtig, die Clublandschaft generell und in ihrer Heimat zu unterstützen, die es in den letzten Jahren aufgrund der Pandemie besonders schwer getroffen hat. Neben den Hymnen „Symphonie“, „Durch die Nacht“, „Das Beste“, „Irgendwas bleibt“ und „Leichtes Gepäck“ wird es auch neue Songs zu hören geben. Unter anderem „Nie wieder schlafen“, welcher am Freitag, den 28. Oktober, erscheint.

Es ist also viel los im Hause Silbermond. Und bis Anfang November ist Frontfrau Stefanie Kloß gemeinsam mit Peter Maffay, Mark Forster und Rea Garvey wieder als Coach der 12. Staffel von „The Voice Of Germany“auf Pro7 und SAT.1 zu erleben.