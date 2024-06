Regenbogen 2 Rock Night

Die turbulente und erfolgreiche Bandlaufbahn von Bonfire begann Mitte der Achtziger.

Die Ingolstädter Claus Lessmann und Hans Ziller waren bereits mit ihrer früheren Band Cacumen eine feste Größe in der Musiklandschaft. Aber das unzertrennliche Duo wollte mehr, viel mehr. Schnell einigte man sich auf den internationaleren Bandnamen Bonfire und spielte das Debüt „Don’t Touch The Light“ (1986) ein. Bald schon ging Bonfire auf große Europatournee im Vorprogramm von ZZ Top.

Nach den Wirrungen um Ex-Sänger Alex, krankheitsbedingten Ausfällen und Corona-Nachwehen sind Bonfire jetzt wieder da, wo sie hingehören: auf der Bühne! Mit dem 31-jährigen Sänger Dyan hat man bereits frühere Bonfire-Alben mit neuem Sound wieder aufgenommen und präsentiert dies alles nun live und in Farbe. Der Allgäuer Gitarrist Frank Pané freut sich auch schon auf den Auftritt in der Heimat und verspricht eine phänomenale Bühnenshow.

Doro Pesch wusste bereits als Dreijährige, dass sie Sängerin werden wollte. Die Initialzündung war 'Lucille' von Little Richard, das bei Doro ein Feuer entfachte, das bis heute heiß brennt. Doro will mit Musik die Welt erobern und die Menschen glücklich machen.

Doros großer Durchbruch kam im August 1986, als ihre Band Warlock auf dem Monsters Of Rock Festival in Castle Donington spielten, jenem sagenumwobenen Open Air, bei dem damals auch Legenden wie die Scorpions, Bon Jovi, Motörhead, Def Leppard und Ozzy Osbourne auftraten. Doro betrat die Monsters-Of-Rock-Bühne als erste Frau überhaupt! Und in diesem großartigen Moment besiegelte sie ihren Kultstatus, ist seitdem eine geachtete, unumstrittene Ikone – die Metal-Queen!

2022 wurde Doro mit dem Lifetime Achievement Award ausgezeichnet, nachdem sie bereits u.a. einen Echo, den Metal Goddess Legend Award in Las Vegas, den Legend Award in England und Deutschland, den Angel Of Rock Award in England und Awards als sexiest woman alive erhalten hatte.

Uriah Heep zählen mit über 40 Mio. verkauften Alben neben Deep Purple, Led Zeppelin oder Black Sabbath zu den frühen und erfolgreichsten Vertretern des Hardrocks. Klare Gitarrenmelodien und kaskadenartiger Chorgesang wurden schon früh zu ihren Markenzeichen.

Die Band steht spätestens seit dem Einstieg von Schlagzeuger Russell Gilbrook erneut unter Volldampf. Seither gehört der Spagat zwischen In-Nostalgie-Schwelgen und melodramatischem Powerrock für die vielseitige Band wieder zur Selbstverständlichkeit. Ihre Markenzeichen waren und sind immer noch wuchtige Gitarrenriffs, treibende Bassläufe und furioses Drum-Feuerwerk, eingebettet in das melodische Fundament der Hammond-Orgel, sowie der mehrstimmige Gesang. Ihre Lieder und Musik haben sich über lange Zeit bewährt und mit immer neuen Songs sind Uriah Heep so stark und so mächtig wie eh und je. Auch die Kritiker bestätigen, dass Uriah Heep selbst nach mehr als fünf Jahrzehnten im Musikbusiness keinerlei Altersmüdigkeit zeigen.

Uriah Heep wird auch in Mosbach einen musikalischen Karriere-Querschnitt bieten – von den Anfängen mit „Gypsy“, “Look At Yourself“, „The Wizard“, “Easy Livin’”, „Stealin′“ über „Free Me“ und natürlich „Lady In Black“ bis hin zu neueren Stücken.

Eine Veranstaltung von Provinztour Konzert- und Theateragentur.