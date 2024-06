Sarah Connor : A very special Summer evening

Zum Soul, der ihre Musik seit jeher bestimmt, findet die 1980 als Sarah Marianne Corina Lewe in Delmenhorst geborene Sängerin schon in jungen Jahren.

Der aus der Jazz-Hochburg New Orleans stammende Vater prägte die musikalischen Vorlieben seiner Tochter. Bereits mit sechs Jahren singt diese in einem Gospelchor. 1997 steht sie in Bremen als Mitglied eines Kinderchors mit Michael Jackson auf der Bühne. Ihren ersten Versuch, im Musikbusiness Fuß zu fassen, unternimmt sie daraufhin mit dem Demo-Tape eines Michael-Jackson-Songs. Nur wenige Jahre später feiert die Nachwuchssängerin ihren Durchbruch mit „Let’s Get Back to Bed – Boy!”. Zahlreiche Gold- und Platin-prämierte Veröffentlichungen sowie diverse Auszeichnungen pflastern seitdem den Weg der Powerfrau.

Dass die Songs und Alben der Pop- und Soul-Sängerin auch nach so vielen Jahren im Musikgeschäft noch auf den oberen Plätzen der Hitlisten rangieren, dafür ist sicher auch ihre Entscheidung, Lieder in ihrer „Muttersprache” zu singen, verantwortlich. Nach dem Raketenstart ihres Debüt-Songs zementierte Sarah Connor mit englischsprachigen Hits wie „Living to Love You” oder „From Zero to Hero” ihren Status als Superstar. Dann veröffentlichte sie 2015 ihr erstes deutschsprachiges Album. Nicht dass es bis dahin auch nur ein Album der Ausnahmesängerin gegeben hätte, das es nicht in Top 10 geschafft hätte, aber mit „Muttersprache” nahm ihre Karriere noch einmal neuen Fahrtwind auf.

Ihr neues Programm “A very special summer evening with SARAH CONNOR – My favorite Songs“ ist eine klangvolle Mischung aus ihren zeitlosen Lieblingsklassikern und großen Hits, die ihre musikalische Evolution widerspiegeln. Sarahs einzigartige Fähigkeit, Emotionen in jeder Note einzufangen, verschmilzt mit einer Bühnenpräsenz, die die Zuschauer in den Bann zieht. Von kraftvollen Balladen bis zu mitreißenden Uptempo-Nummern - jedes Lied ist ein Kunstwerk, das von ihrer unvergleichlichen Leidenschaft für die Musik durchdrungen ist. Ihre Stimme, zart und gleichzeitig kraftvoll wie ein Sommergewitter, durchdringt die Herzen ihrer Fans und lässt das Publikum in einem Meer aus Emotionen schwelgen.

Live überzeugt Sarah Connor neben ihrer Stimmgewalt übrigens auch mit ihren Qualitäten als Entertainerin. Ob auf Tonträgern, im TV oder live auf der Bühne – Tausende Fans können nicht genug bekommen von Sarah Connor und freuen sich schon auf die nächste Tour.

Ihre Sommerkonzerte werden nicht nur DIE musikalischen Höhepunkte 2024 sein, sondern auch emotionale Reisen, bei denen die Zuschauer Sarah Connors ganz persönlichen Lieblingssongs erleben und neue Facetten der Künstlerin entdecken können.

Der Vorverkauf für das Konzert von Sarah Connor hat soeben begonnen; Karten gibt es in Mosbach bei der Tourist Information, bei den Geschäftsstellen der Tageszeitungen sowie bei den bekannten Vorverkaufsstellen und online. Ticket Hotline 0 62 61 / 91 88 11.

Rollstuhlfahrerplätze und Eintrittskarten für Menschen mit 100% Schwerbehinderung und der gleichzeitigen Notwendigkeit einer Begleitperson sind ausschließlich beim Veranstalter Provinztour unter Tel. 07139/547 oder ticket@provinztour.de erhältlich.

Aus Sicherheitsgründen haben Kinder unter 6 Jahre auch in Begleitung eines Erwachsenen keinen Zutritt.