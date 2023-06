Neue Zeiten, alte Zeichen

Hubert von Goisern hat nie das gemacht, was von ihm erwartet wurde, und war damit konsequent erfolgreich - von den Anfängen als Alpenrocker mit dem „Hiatamadl“ über seine Expeditionen nach Tibet und Afrika, die Linz-Europa-Tour auf einem umgebauten Lastschiff bis zum bahnbrechenden Erfolg von „Brenna tuats guat“.

Nur wenige Künstler können auf eine so lange und abwechslungsreiche Schaffenszeit zurückblicken wie Hubert von Goisern: mit dem "Hiatamadl" galt er vor über 30 Jahren als der Begründer des modernen Alpenrock. Seitdem ist er immer seine eigenen Wege gegangen, hat sich Träume verwirklicht, Filme gedreht, neue und neuartige musikalische Projekte angestoßen, immer mit sich selbst als "rotem Faden" seiner Ideen. Er spielte Konzerte in 25 Ländern, nutzte die dabei entstehenden Synergien zu Kooperationen mit Künstlern aus Afrika, Asien und Osteuropa und Größen wie Konstantin Wecker oder Wolfgang Niedecken.

Im September 2020 erschien das Studioalbum „Zeiten & Zeichen“. Hubert von Goisern ist dafür mit der bekannten Band der letzten Jahre, aber auch mit zwei weiteren Musikern ins Studio gegangen: Maria Moling, bekannt von „Ganes“ und „Me + Marie“, und der ebenfalls von „Ganes“ bekannte Pianist Alessandro Trebo verstärken die Goisern-Band. „Zeiten & Zeichen“ ist von einer so überwältigenden Vielfalt, so dynamisch, freudvoll, auch kritisch, besonnen und doch druckvoll – der beste, ausgereifteste, spektakulärste Hubert von Goisern, den es je gab. Hier bündeln sich all seine Ideen, die vielen Einflüsse, die er über die Jahrzehnte als aktiver Musiker, als Reisender und als ein auf die Welt neugieriger Mensch sammeln konnte.

Die geplante Tournee, coronabedingt immer wieder verschoben, konnte 2022 endlich stattfinden, vor begeistertem Publikum in Deutschland- Österreich und der Schweiz. Ein neues Programm, ein neuer Ton, eine musikalische Vielfalt, die ihresgleichen sucht.

2023 geht es weiter, mit der Tournee „Neue Zeiten, Alte Zeichen“. Denn die alten Zeichen haben ihre Gültigkeit nicht verloren. Niemand weiß, was die Zukunft bringen wird. Doch so viel ist sicher: Sie wird laut werden, energiegeladen und intensiv. Ohren auf und durch - am besten tanzend.