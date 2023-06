Regenbogen 2 Classic Rock Night 2023

Wie auch immer das Wetter sein mag – der 28. Juli wird auf jeden Fall heiß, denn an diesem Freitag heizen in Mosbach im Großen Elzpark ab 18 Uhr Manfred Mann’s Earth Band, Brian Downey Alive & Dangerous sowie Saga zur Classic Rock Night ein.

Gegründet wurde Manfred Mann‘s Earth Band 1971, seitdem ist die Band um ihren Namensgeber am Keyboard nicht mehr aus der Rockszene wegzudenken. Seine Hits und Interpretationen verschiedener Künstler von Bruce Springsteen bis Bob Marley sind zeitlos und haben die Jahrzehnte bestens überstanden: „Blinded by The Light“, „Spirits In The Night“, „Davy’s On The Road Again“, „Redemption Song“, „For You“ und auch „Mighty Quinn“ haben ihr eigenes Leben entfaltet.

Nach einer kurzen Pause Anfang der Neunziger ist Manfred Mann’s Earth Band weiter live aktiv, zum Beispiel konnte die Band als Special Guest des einzigen (und nach dem Tod von Glenn Frey auch letzten) Deutschland-Konzerts der Eagles in Vechta im Juni 2014 begeistern. Im Juni 2016 spielte die Band bei den beiden ausverkauften Monsters Of Rock Konzerten auf der Loreley und in Bietigheim-Bissingen.

Die aktuelle Besetzung besteht aus Manfred Mann (k), Mick Rogers (g, v), Steve Kinch (b), John Lingwood (dr) und Robert Hart (v) und befindet sich zurzeit auf ausgiebiger Europa-Tournee.

Brian Michael Downey....ein Zeitzeuge der Rockmusik, eine lebende Legende, das Original-Gründungsmitglied von Thin Lizzy! Der in Dublin/Irland geborene Schlagzeuger ist mitverantwortlich für wahre und zeitlose Rock-Klassiker. Zusammen mit dem unvergessenen Phil Lynott war er bis zur ersten Auflösung 1983 die einzige Konstante der Band.

Mit „Alive & Dangerous“ schuf Thin Lizzy eines der besten Live-Alben der Rockgeschichte: „The Boys Are Back In Town“, „Don ́t Believe A Word“, „Dancing In The Moonlight“, „Jailbreak“ – bis heute unvergessen und unvergleichlich gut

Mit seiner Band „Alive & Dangerous“ ist Downey nach wie vor live aktiv und hält den einzigartige Thin Lizzy-Spirit so am Leben

Seit mittlerweile 45 Jahren sind SAGA am Start und sorgen immer noch für volle Hallen und beste Live-Stimmung. Klassiker wie, z.B., "Wind Him Up", Don´t Be Late" oder "Humble Stance" sind musikalisches Kulturgut. Alle letzten zehn SAGA-Alben landeten in den oberen Rängen der deutschen Charts, das letzte „Symetry“ aus dem Jahr 2021 auf Platz 11.

SAGA - Frontmann Michael Sadler: „Es scheint, dass wir in den letzten Jahren eine Art Renaissance widerfahren haben, dass unsere Musik auf einmal von vielen wieder neu entdeckt und gewürdigt wird. Wahrscheinlich liegt es daran, dass wir live noch nie so gut waren.“

Dem ist nichts hinzuzufügen! 2023 kommen die Kanadier wieder nach Deutschland. Und darauf darf man sich schon jetzt freuen!