Am Freitag, 10. Oktober veranstaltet der Arbeitskreis Mädchen im Stadt- und Landkreis Heilbronn, zu dem auch die städtische Leitstelle zur Gleichstellung der Frau gehört, einen Aktionsnachmittag auf dem Marktplatz.

Zum Arbeitskreis Mädchen im Stadt- und Landkreis Heilbronn gehören neben der städtischen Leitstelle zur Gleichstellung der Frau, die städtische Stabsstelle Chancengerechtigkeit, die Arbeitsgemeinschaft Schulsozialarbeit im Landkreis Heilbronn, die Heilbronner Quartierszentren, das Jobcenter der Stadt Heilbronn und der Kinderschutzbund Heilbronn.

Der Arbeitskreis Mädchen Heilbronn lädt herzlich ein zu einem bunten und informativen Aktionstag mitten auf dem Marktplatz – direkt vor dem Rathaus. In Kooperation mit zahlreichen engagierten Einrichtungen und Initiativen aus der Region erwartet euch ein spannendes Programm mit vielfältigen Themen rund um das Leben von Mädchen und jungen Frauen.

„Der Weltmädchentag greift das Thema Chancengleichheit von Mädchen und Jungen auf. Mädchen fehlt häufig das Vertrauen in ihre Fähigkeiten in mathematisch-naturwissenschaftlichen Bereichen. Das liegt daran, dass Rollenzuschreibungen bei der Kindererziehung nach wie vor sehr präsent sind“, sagt Silvia Payer, Frauenbeauftragte der Stadt Heilbronn. Außerdem fehle es häufig an weiblichen Vorbildern.

Interessante und lukrative Berufsfelder bleiben Mädchen so häufig verschlossen und der Gesellschaft geht ein großes Potential verloren.

Den internationalen Mädchentag gibt es seit 2011. Die Vereinten Nationen riefen ihn ins Leben, um auf die weltweite Benachteiligung von Mädchen und jungen Frauen aufmerksam zu machen.